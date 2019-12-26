26 Aralık 2019 Perşembe 15:35:18 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:45:19
MSB: 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" açıklamasında bulundu
Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
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