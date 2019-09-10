10 Eylül 2019 Salı 20:33:40 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 20:35:29
Moldova-Türkiye İLK 11'LER
A Milli Futbol Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H gurubu 6. maçında Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
MOLDOVA: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk
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