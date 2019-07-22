22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01:14 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:02:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı şekilde devam ediyor." denildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı şekilde devam ediyor." denildi.
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