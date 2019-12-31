MHP lideri Bahçeli'den CHP çıkışı: Beyhude çırpınıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yeni yıl mesajında CHP'ye sert tepki gösterdi.

İşte Baçeli'nin mesajından satır başları:

"BEYHUDE BİR ÇIRPINIŞTIR"

"Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır" diyen Bahçeli, tank palet fabrikası ve Kanal İstanbul projesine muhalefet eden CHP'ye tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

MHP lideri Bahçeli yeni yıl mesajında, "Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır. Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında Türkiye’nin gücüne güç katacağı inancındayım" sözlerine yer verdi.