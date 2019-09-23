MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu.

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığını duyuran Habertürk daha sonra bu haberini; "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin kontroller için hastaneye gittiği bildirildi." diye değiştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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