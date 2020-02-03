03 Şubat 2020 Pazartesi 07:34:45 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 07:35:47
Meghan'ın yeni işi belli oldu: Evlendirme
Prens Harry ile birlikte İngiltere kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerine dönmeden önce Kanada’da yayımlanan bir TV programında yer alacağını öne sürüldü.
New York Post’ta yayımlanan iddiaya göre Markle düğün stilisti Jessica Mulroney ile birlikte “ikinci evlilikler”le ilgili bir program yapacak. “I Do, Redo” isimli televizyon programında, ilk düğünleri çok kötü geçen 10 çifte ikinci kez evlendirilecek.
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