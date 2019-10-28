28 Ekim 2019 Pazartesi 19:05:03 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 20:03:34
Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'de 9. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
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