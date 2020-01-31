31 Ocak 2020 Cuma 19:53:53 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 19:55:12
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, haftanın açılış maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz
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