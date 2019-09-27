  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6666
  • Euro
    6,2052
  • Altın
    271,9640
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ'nün mahrem imamına hapis FETÖ'nün mahrem imamına hapis
TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
Mehmet Özhaseki: Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz Mehmet Özhaseki: Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz
Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü
Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor CANLI Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor CANLI
İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay'dan İmamoğlu'na sert tepki! Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay'dan İmamoğlu'na sert tepki!
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti
Emine Erdoğan'ın 'çevre ve kadın' ağırlıklı BM trafiği Emine Erdoğan'ın 'çevre ve kadın' ağırlıklı BM trafiği
Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı
Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler
İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi
Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı
Bugün deprem oldu mu? Son dakika depremleri haberimizde Bugün deprem oldu mu? Son dakika depremleri haberimizde
Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti
TÜROB Başkanı Eresin: Thomas Cook’un getirdiği misafirler yine gelecek TÜROB Başkanı Eresin: Thomas Cook’un getirdiği misafirler yine gelecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 19:44:08 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 20:36:05

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor CANLI

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abarhoun, Dimitrios, Attamah, Melnjak, Vetrih, Moroziuk, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ