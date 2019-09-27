27 Eylül 2019 Cuma 19:44:08 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 20:36:05
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor CANLI
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abarhoun, Dimitrios, Attamah, Melnjak, Vetrih, Moroziuk, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic
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