MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elinin sırrı ortaya çıktı
Sol elini sürekli cebine sokan Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? İşte cevabı...
MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi var.
Mehmet Yalçınkaya parmaklarını kıyma makinesine kaptırmış
Zaman zaman yarışmacılara tavırlarıyla eleştirilen şef mutfakta geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.
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