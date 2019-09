Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem!

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.



Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

İstanbul ve çevrelerinde hissedildi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

AFAD: İstanbul'da Silivri açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL



Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıklarken AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 5.36 kilometre olarak açıkladı.

ÖNCESİNDE İKİ SARSINTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN AYAK SESLERİ OLABİLİR"

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Ersoy, "Ana fay hattı kırılmadı, normal şartlar altında bundan sonra artçı depremler bekliyoruz ama, ne olacağını bilemeyiz" dedi.



Prof. Dr. Okan Tüysüz, 4.7'lik bir deprem yıkıcı bir deplem değildir. Deprem ana fay hattı üzerinde meydana geldi. Bu depremin ardından daha küçük şiddette depremler meydana gelmesini bekliyoruz.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bu deprem fay hattının aktif olduğunu gösteriyor. Büyük deprem meydana gelene kadar, bu tarz depremler meydana gelecek. Bu depremler bizi biraz kaygılandırıyor fakat, bu depremin ardından büyük bir deprem beklemiyoruz. Ama bunu bilme şansımız yok. Normal şartlar altında bundan küçük depremler beklememiz gerekir. Ana fay hattı kırılmadığı için, yine de izleyip görmek gerekir.

TETİKLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda son olan büyük depremlerin öncesinde böyle küçük deprem görülmedi. Bunun tetikleyici bir unsur olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her an, her yerinde büyük bir deprem olma ihtimali yüksek. Ama bu depreme bakarak, başka bir deprem beklemeyi doğru bulmuyorum" dedi.

SİLİVRİ'DE BAZI OKULLAR BOŞALTILDI

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem



Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

VALİLİK: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI

Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır

(AA-İHA-DHA)