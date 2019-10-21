21 Ekim 2019 Pazartesi 09:01:45 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 09:02:52
Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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