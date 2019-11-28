Macron'dan bir hadsiz açıklama daha: Türkiye bu şartlarda NATO müttefiklerinden dayanışma beklemesin

ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefikleriyle görüşmeden Suriye'den çekildiği açıklaması ve ardından Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkıp örgütten yana tavır alan Macron, geçtiğimiz haftalarda "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadelerini kullanmıştı.

MACRON: TÜRKİYE NATO'DAN DAYANIŞMA BEKLEMESİN

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konu ile alakalı son dakika açıklaması yaptı. Macron, "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldubittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" dedi.

TÜRKİYE REST ÇEKMİŞTİ

İngiliz haber ajansı Reuters'ın NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak servis ettiği haberinde, Türkiye'nin NATO'nun Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de PKK/YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurmuştu. Reuters haberinde, Türkiye'nin NATO'daki temsilcisine, ittifakın YPG'yi terörist örgüt olarak görene kadar, söz konusu savunma planlarını imzalamaması, özel ve resmi görüşmelerde bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verdiği bildirmişti. Bu haber Türk kaynaklar tarafından da doğrulanmıştı.