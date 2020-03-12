Korona virüsü hakkında yürekleri ferahlatan açıklama: Hastalıkla başa çıkmak çok kolay

  • Bist 100
    94589.8
  • Dolar
    6,2611
  • Euro
    7,0363
  • Altın
    324,5350
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti kampı iptal edildi AK Parti kampı iptal edildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın Başkan Erdoğan'dan anlamlı 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın
Gazeteci Hrant Dink cinayetinden yargılanan emekli istihbaratçı Şeref Ateş öldürüldü Gazeteci Hrant Dink cinayetinden yargılanan emekli istihbaratçı Şeref Ateş öldürüldü
Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda
Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı
Kadın ve çocuk sığınmacılar Yunan sınır kapısının açılması için eylem yaptı Kadın ve çocuk sığınmacılar Yunan sınır kapısının açılması için eylem yaptı
Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
İspanya koronavirüs kâbusu: Ölü sayısı 84'e yükseldi İspanya koronavirüs kâbusu: Ölü sayısı 84'e yükseldi
Metrobüsteki şemsiyeli saldırı davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis Metrobüsteki şemsiyeli saldırı davasında sanığa 11 yıl 7 ay hapis
Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Türkiye vücut geliştirme birincisi Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor Türkiye vücut geliştirme birincisi Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den çok önemli corona virüs açıklaması: Gelen veriler umut verici! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den çok önemli corona virüs açıklaması: Gelen veriler umut verici!
İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı
DSÖ Başkanı: Corona virüs kontrol edilebilir bir pandemidir DSÖ Başkanı: Corona virüs kontrol edilebilir bir pandemidir
Yozgat'ta maske fabrikası, üretimini yüzde 1000 arttırdı Yozgat'ta maske fabrikası, üretimini yüzde 1000 arttırdı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri artırıldı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri artırıldı
Corona virüs hücreleri ele geçirip çoğalıyor! Corona virüsü nasıl yayılır? Corona virüs hücreleri ele geçirip çoğalıyor! Corona virüsü nasıl yayılır?
Koronavirüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti Koronavirüs fırsatçılarına karşı ekipler harekete geçti
Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı
Koronavirüs spor dünyasını felç etti Koronavirüs spor dünyasını felç etti
Koronavirüs, petrol savaşları ve küresel kriz Koronavirüs, petrol savaşları ve küresel kriz
Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Çöl çekirgeleri yeniden çiftleşmeye başladı Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Çöl çekirgeleri yeniden çiftleşmeye başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Mart 2020 Perşembe 14:18:47 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:23:05

Korona virüsü hakkında yürekleri ferahlatan açıklama: Hastalıkla başa çıkmak çok kolay

Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Türkiye’de bir salgın yok. Tek bir vakanın olması Türkiye’de salgının başladığı anlamına gelmiyor. Bu vaka da ithal vakadır" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020 başladı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, düzenlediği basın toplantısında, kongreye katılan 1300 civarındaki göğüs hastalıkları uzmanı ve asistanına, koronavirüsle ilgili son bilgileri verdiklerini söyledi.

Küresel salgın olan koronavirüsün yeni bir hastalık olduğu için dünyanın hazırlıksız yakalandığına dikkati çeken Özlü, salgının nasıl seyredeceğinin bilinmediğini aktardı.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özlü, “Gelen veriler ümit verici. Koronaya ilişkin paniğin, korkunun çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Yayınlanan vakalara baktığımızda hastaların yüzde 80’den fazlası hastalığı hafif şekilde atlatıyor. Bunlar tedavi bile gerektirmeden istirahat ederek iyileşiyor. Yüzde 20’si hastanede tedavi görüyor. Bunların da çoğunluğu iyileşiyor.” diye konuştu.

Özlü, virüsün ilacının olmamasının tedavi edilemediği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

SALGIN ANLAMINA GELMEZ

Dünya genelinde hastanede tedavi görmüş ve şifasına kavuşarak taburcu edilen 70 bine yakın insan olduğunu vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

“Umutsuz olmaya gerek yok. Hastalığa yakalanan yüz kişiden 2’si hayatını kaybediyor. Ölen vakaların da çoğunluğu 80 yaş üzeri hastalar. 50 yaş üzerinde olup diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalarda ölüm oranları artıyor. 50 yaşın altında ölüm oranları binde 2 civarında. 10 yaşın altında hiç ölüm yok. Çocuklar, gençler bu konuda daha dirençli. Okullara giden çocuklar ve gençler açısından risk düşük. Türkiye’de bir salgın yok. Tek bir vakanın olması Türkiye’de salgının başladığı anlamına gelmiyor. Bu vaka da ithal vakadır. Yurt dışıyla teması olan kişide çıkmıştır. Kendi içimizde virüsün serbest dolaştığına dair elimizde veri yok. Gözlemlerimiz de bu yönde. Geçen yıla göre hastaneye normal grip sebebiyle gelenlerin sayısında, hastanenin yoğun bakım bölgelerinde bir anormal artış da yok. Türk toplumunda böyle bir salgının başladığına dair pratik bir gözlem yok. İnşallah olmaz ama olabilir de.”

‘ZAMAN KAZANMIŞ OLDUK’

Her şeye hazırlıklı olan Türkiye’nin bu süreci iyi yönettiğine işaret eden Özlü, “Sağlık Bakanlığının oluşturduğu bilim kurulunda sürekli gelişmeler takip edildi. Alınan tedbirler doğru zamanda alındı. Hastalığın Türkiye’ye girişi oldukça ötelendi. Zaman kazanmış olduk. Türkiye bu süre içerisinde bütün hazırlıklarını tamamladı. Bugün böyle bir salgınla nasıl baş edebileceğimizi biliyoruz. Bütün altyapı hazır. Tanı tedavi rehberleri oluşturuldu. Algoritmalar oluşturuldu.” ifadelerini kullandı.

KAFALARDA SORU İŞARETLERİ VAR

Virüsün iki yolla bulaştığını belirten Özlü, şunları kaydetti:

“Virüs doğrudan ve dolaylı yönden bulaşıyor. Kafalarda hala soru işaretleri var. Net ifade etmek istiyorum. Hastalıkla başa çıkmak çok kolay. Basit ama etkili tedbirler var. Bunları yaparsak sorunu çözebiliriz. Bu salgın sadece bakanlık tedbirleriyle engellenmez, toplumun söylenenlere uygun davranması gerekiyor. Hasta kişi hapşırırken, öksürürken yaş damlacıklar saçar. Bunlar 1,5 metreye kadar bulaştırıcıdır. Hasta kişiyle aradaki mesafeyi korursanız sizi enfekte etmez. Kalabalıklara girmeyeceğiz. Bir metreden daha yakın olabileceğimiz, mesafeyi koruyamayacağımız kalabalıklara girmeyeceğiz. Bu mesafeyi koruyamayacağımız kalabalıklara girmek zorundaysak maske takacağız. Onun dışında maske gereksiz, faydasız. Basit maskeler yeterli. Maskeyi teşhisin konduğu hastalara bakım hizmeti veren kişilerin eşi, ailesi ile sağlık çalışanları takmalıdır.”

Özlü, herkesin dokunduğu yüzeye dokunuluyorsa ellerin su ve sabunla yıkanması gerektiğini dile getirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER