23 Aralık 2019 Pazartesi 19:18:23 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 20:07:06
Konyaspor-Trabzonspor CANLI ANLATIM
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
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