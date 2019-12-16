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16 Aralık 2019 Pazartesi 10:20:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:23:42

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA KKTC'ye inmesi sonrası konu ile ilgili açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz. İHA ve SİHA kararının alınması kendi hak ve çıkarlarımızın korunması ve güvenliğimizin sağlanması için yapılmıştır. Bunun yanında sondaj çalışmalarında gemilerin korunması içindir" dedi.

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