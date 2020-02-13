  • Bist 100
    120498
  • Dolar
    6,0635
  • Euro
    6,5874
  • Altın
    306,6040
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiyeli kişi başı 303 TL bağış ve yardım yaptı Türkiyeli kişi başı 303 TL bağış ve yardım yaptı
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak
İstanbul'da FETÖ'nün gaybubetlerine baskın yapıldı İstanbul'da FETÖ'nün gaybubetlerine baskın yapıldı
Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı
Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor
'Palu ailesi' davasında karar açıklandı 'Palu ailesi' davasında karar açıklandı
Anayasa Mahkemesinden 7071 sayılı kanuna kısmi iptal Anayasa Mahkemesinden 7071 sayılı kanuna kısmi iptal
Rusya'da eğitim gören Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu Rusya'da eğitim gören Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu
İmamoğlu'nun hafızalarda kalan 'Antikot' diyaloğunun şov olduğu İBB'nin yemek bütçesinin ortaya çıkmasıyla belgelendi İmamoğlu'nun hafızalarda kalan 'Antikot' diyaloğunun şov olduğu İBB'nin yemek bütçesinin ortaya çıkmasıyla belgelendi
Başkan Erdoğan FETÖ iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Başkan Erdoğan FETÖ iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı
Dikkat! Meteoroloji çığ uyarısında bulundu Dikkat! Meteoroloji çığ uyarısında bulundu
ABD ordusu, Filipinler'in güvenlik paktını sonlandırmayacağını umuyor ABD ordusu, Filipinler'in güvenlik paktını sonlandırmayacağını umuyor
Ölümden dönen 4 kabin görevlisi şikayetçi olmadı Ölümden dönen 4 kabin görevlisi şikayetçi olmadı
KKTC'nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu: Bu düşüncülerin temsilcisi Kıbrıs Türk halkını temsil edemez KKTC'nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu: Bu düşüncülerin temsilcisi Kıbrıs Türk halkını temsil edemez
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı
'Kadir Şeker'i affetmiyorum cezasını çeksin' 'Kadir Şeker'i affetmiyorum cezasını çeksin'
Son dakika... Deniz Yücel'e 15 yıla kadar hapis istemi Son dakika... Deniz Yücel'e 15 yıla kadar hapis istemi
Gri listedeki terörist böyle öldürüldü Gri listedeki terörist böyle öldürüldü
Deniz Yücel davasında istenen ceza belli oldu Deniz Yücel davasında istenen ceza belli oldu
Operasyondan yeni görüntü! Gri listedeki terörist böyle öldürüldü Operasyondan yeni görüntü! Gri listedeki terörist böyle öldürüldü
Amerikancı Guaido’nun amcası Marquez gözaltına Venezuela'da alındı Amerikancı Guaido’nun amcası Marquez gözaltına Venezuela'da alındı
Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkı ortaya çıktı! Kolyeleri ele verdi Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkı ortaya çıktı! Kolyeleri ele verdi
Gamze Özçelik İdlib'i unutmadı! Savaş bölgesindeki yardımlarıyla yine gönülleri fethetti Gamze Özçelik İdlib'i unutmadı! Savaş bölgesindeki yardımlarıyla yine gönülleri fethetti
Bandırma Kaymakamından yeni okul müjdesi Bandırma Kaymakamından yeni okul müjdesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Şubat 2020 Perşembe 14:29:04 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 14:34:16

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, bu kapsamda alınacak önlemlerle daha iyi korunacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, bu kapsamda alınacak önlemlerle daha iyi korunacak.

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekoloji Temelli Bilimsel Araştırmalar Raporu (ETBAR) kapsamında tescil işlemleri yaptıklarını anlatan Atlı, "Tescilli alanlara yeni statülerini kazandırıyoruz. Yeni statüler, sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı, nitelikli kullanım alanı ve kesin korunacak hassas alan diye ayrılıyor. Bölgemize bağlı 6 ilde çalışmalarımız devam ediyor. Belirlenen alanların 33'ü komisyonumuzca sonuçlandırıldı. 18 alan da nitelikli ya da sürdürülebilir alan olarak bakanlık tarafından onaylandı. Kesin korunacak alan da şu an itibarıyla 8'e yükseldi." diye konuştu.

Bölge turizmi için önem taşıyan ve "Vanadokya" olarak da bilinen Yavuzlar Peribacaları'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini vurgulayan Atlı, şunları ifade etti:

"Buranın farklı jeolojik yapısı var. Yetişen endemik bitkiler, hayvan türleri ve birçok konu göz önüne alınarak tescillendi. Bu tescil durumundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara durumu bildirdik. Buranın korunması ve turizme kazandırılması için bilgilendirdik. Dünya genelinde doğa turizmi artıyor, bölgemizde de revaçta. Çok sayıda doğa dernekleri, dağcılık kulüpleri kuruldu. Bizler bu doğal güzelliklerimizi tescilleyip, koruma altına alıp, tanınabilirliğini artırmak istiyoruz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER