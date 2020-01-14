14 Ocak 2020 Salı 19:53:58 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 19:55:20
Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
Kayserispor: Lung, Aksel, Miguel Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravet
Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Zanka, Deniz Türüç, Tolgay, Tolga, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
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