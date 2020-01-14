14 Ocak 2020 Salı 09:36:55 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 09:37:17
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 27'si Astsubay 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 27'si Astsubay 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27’si astsubay, 4’ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22’si yakalandı.
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