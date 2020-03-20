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20 Mart 2020 Cuma 13:10:05 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:11:05

Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi

İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, ATM'lere uygulanan ve kağıt paraları koronavirüs dahil tüm bakteri ve virüslerden yüzde 99 oranında arındıran kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.

İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lere uygulanan kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor. Bu sayılar insanları hasta etmek için yeterli." dedi.

UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç'un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli ve güçlü bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM'ler üzerinde test edip, patentlerini aldıklarını söyledi.

"Kağıt paraları toplayıp yakmak çözüm değil"

Eruçan, kağıt paralar üzerinde bulunan mikroorganizmaların çeşitli hastalıklara sebep olduğunu, ancak günümüze kadar kağıt paraların dezenfekte edilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını hatırlatarak, "Sadece büyük salgın hastalıkların ortaya çıktığı zamanlarda ülkeler kağıt paraları toplayıp banknot merkezlerinde yakıyor ve yeni paralar basıp piyasaya sürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında da virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in piyasadan kağıt paraları toplayıp yaktığını dile getiren Eruçan, "Bu dezenfeksiyon yöntemi oldukça yetersiz bir yöntem, çünkü piyasaya sürülen yeni paraların yüzlerce insanın eline değerek kirlenmeye başlıyor ve eski kirli paralardan bir farkı kalmıyor." diye konuştu.

"Koronavirüs dahil anlık dezenfeksiyon sağlıyor"

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, Türkiye'nin önde gelen bankalarından birine ürün satışı gerçekleştirdiklerini ve pilot uygulamaların ardından 2023'e kadar öncü bankalarının ATM'lerine entegre olmayı hedeflediklerini aktararak, "İTÜ Çekirdek'ten aldığımız eğitimler ve geniş mentor ağı ile yaptığımız görüşmeler sayesinde iş fikrimizi uygulanabilir hale getirdik. Türkiye pazarında kendimizi kanıtladıktan sonra eş zamanlı olarak İTÜ ARI Teknokent'in Innogate Programı ile dünyaya açılmayı hedefliyoruz." dedi.

Geliştirdikleri kağıt para dezenfeksiyon modülünün hali hazırda var olan tüm ATM'leri 15 dakikada hijyenik ve çevreci ATM'lere dönüştürdüğünü belirten Eruçan, şunları kaydetti:

"Money Shower ile kağıt paraların en fazla sirküle olduğu yer olan ATM'lerde anlık dezenfeksiyon sağlayarak, kullanımda olan paraların sürekli dezenfekte olmasını sağlıyoruz. ATM'den para çekmek isteyen müşteriler entegre ettiğimiz modül ile yüzde 99 oranında dezenfekte edilmiş şekilde paralarını çekebiliyor.

Anlık ve temassız dezenfeksiyon teknolojisi ile insanların koronavirüs dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalarca enfekte olmasının önüne geçiyoruz. Bu sayede salgın hastalıkların yayılmadan kontrol altına alınmasını sağlıyoruz."

"Taşınabilir boyutta elektronik dezenfektan da geliştirdik"

Eruçan, ATM'lerde kağıt para dezenfeksiyonu sağlayan ürünlerine ek olarak, Thing Shower olarak isimlendirdikleri, cebe sığabilecek şekilde taşınabilir boyutta elektronik dezenfektan geliştirdiklerini ifade etti.

Thing Shower ile her gün yüzlerce insanın temas ettiği yüzeylerin insan sağlığı için oluşturduğu riski ortadan kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Eruçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Işık dalga boyunu 200-280 nanometre arasında tutarak mikrosaniyeler içerisinde dezenfeksiyona imkan sağlıyoruz. Temassız ve anlık bir dezenfeksiyona imkan tanıtan ürünümüz sayesinde hijyeninden en fazla endişe duyduğumuz; umumi tuvaletler, kapı kolları, restoranlardaki çatal bıçak bardaklar, telefonlar, biberon ve emzikler, kozmetik eşyalar ve daha birçok eşya temassız bir şekilde saniyeler içerisinde dezenfekte edilebiliyor.

Bu ürünü halkın temas ettiği ya da edeceği yüzeyleri korunması, bakteri ve virüslerden arındırması amacı ile geliştirdik ve internet sitemizden ön sipariş almaya başladık. Uluslararası sağlık kuruluşlarının ve Sağlık Bakanlığı'nın da belirttiği gibi hijyenin en önemli ve birinci kural olması gerekiyor. Temas edilen nesnelerin sık sık dezenfekte edilmesi önem taşıyor."

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