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10 Eylül 2019 Salı 12:49:53 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 13:12:52

Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yeni başlayan öğrencilere simit atma geleneği sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. Okulun bazı öğrencileri ise “Armamızda martı olduğu için yeni başlayanlara simit atıyoruz” dedi. Okuldaki geleneğe simit nimet olduğu için yere atılmaması gerektiği yönünde tepkiler geliyor. Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu yer aldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Okulda gelenek adı altında yeni gelen öğrencilere diğer öğrenciler tarafından simit fırlatıldığı görüldü.
 
Çok sayıda vatandaş simitin nimet olduğunu,  yerlere atılmasının gelenek olamayacağını belirterek görüntülere tepki gösterdi.

Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığını belirterek, bunun yeni başlayan öğrencilere 'hoş geldin' merasimi olduğunu savundu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.  Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." denildi.

MÜDÜR DE TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde okul müdürünün yeni gelen öğrenilere simitin nimet olduğunu ve onun yerine çiçekler atılması gerektiğini belirterek, “Nimet, Kurtuluş Savaşı’nda da Çanakkale Savaşları’nda da bu milletin en büyük değeriydi. Bu kutsal değeri bilelim. Böyle bundan sonra hareket edelim” diyor.

BAZI ÖĞRENCİLER SİMİT FIRLATMAYI SAVUNDU

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne  giden bir  öğrenci ise DHA muhabirine ‘"Okulun simgesi martı olduğu için, bildiğiniz üzere de martılara simit atılır. Biz de yeni gelen öğrencilere, hazırlık sınıflarına 'martı' diyoruz. Yeni martılar. Öyle oldukları için biz de onlara simit atıyoruz. Atılan simitler genelde bayat oluyor. Sosyal medya üzerinden temizlik işçilerine çok yüklendiler ama toplanan simitler sokak hayvanlarına veriliyor” dedi.

Bir başka öğrenci ise "’Simit atma olayı bizim eskiden beri devam eden bir geleneğimiz. Biz bu simitleri önceden topluyoruz. Kurumuş ve bayat simitleri alıyoruz biz.  Hiçbir öğrencinin canı yanmıyor. Daha sonrasında toplanan simitler çöpe değil martılara atılıyor” dedi.

Okul yönetimi tepki çeken olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER ŞÖYLE:

-Okulun logosu martı diye simit atılıyorsa okulun logosu aslan diye geyik mi atsalardı!

-Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okul açılışında yeni öğrencilerin kafasına simit atmışlar. Buna da Simit Atma Töreni demişler. Biz yerde ekmek parçası gördüğümüzde 3 kere öper başımıza götürür sonra yüksek bir yere bırakırız...

-Yerde ekmek görünce kaldırıp üç kere öpüp alnına koyan bir nesilden; liseye yeni başlayan öğrencilere "simit atma töreni" düzenleyen bir gençliğe.

-Böyle saçmalamak yerine keşke yeni gelen öğrencilerle eski öğrencileri kaynaştırmak için tüm okul simit çay etkinliği yapsaymış. En azından hem nimete yazık edilmezdi hem israf özendirilmezdi... Burada görev yapan bir Allah’ın kulunun da mı aklına gelmemiş bu. Mesleğinden utandım

-Ben bu konuda hoşgörülü olamam gerçekten. Bu gelenek saçmalığı acilen kaldırılmalı. Simit ekmek nimet yere atılamaz. Mevzu çocuklar değil burada. Bu saçma gelenek

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