Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını İngiltere’de kraliyet ailesinden sonra hükümete sıçradı. Başbakan Johnson’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in başbakanlık binasından çıkarken koşarak uzaklaştığı görüldü.

İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı.

İngiltere'de Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor

İngiltere'nin ikinci büyük kenti olan Birmingham’da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, morga dönüştürülüyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'nin ikinci büyük kenti Birmingham’da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, 12 bin ceset kapasiteli geçici morg haline getirilecek. Yerel Şehir Konseyi ve Birmingham Havalimanı yetkilileri arasında tesisin geçici morg olarak kullanılmasına ilişkin karar alınırken, geçici morgun ailelerin yas tutmasını ve cenaze düzenlemesini de kolaylaştıracağı ifade edildi.

İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı.

İHA