Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserden aldığı ücret belli oldu

Antalya'da muhteşem bir konser veren Jennifer Lopez'in konseriyle ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. Kulislerde dolaşan haberlere göre, Lopez'in konser başı ücreti 1,5 milyon dolar olsa da Moskova'da verdiği konserden hemen sonra Antalya'ya gelen şarkıcının burada bir indirim yaptığı yönünde...

ANTALYA'DAKİ KONSERDEN 1 MİLYON DOLAR ALDI

Lopez'in 200 bin dolara yakın ekip ve diğer giderler için harcadığı ve toplamda 1 milyon dolar aldığı belirtildi.