İzmir'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

İzmir'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.