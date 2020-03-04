İYİ Parti'li İsmail Koncuk Aylin Cesur'un şehit cenazesindeki skandal hareketini böyle savundu

İdlib'de rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in 1 Mart günü Afyonkarahisar'daki cenaze törenine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da katıldı. Cesur'un, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesinin yanı sıra kürklü beyaz mantosu, beyaz başörtüsü, makyajı tartışıldı.

İslam hukuku uzmanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise "Saf düzeninde tertip bellidir. Temel kaidelerden biri namaz kılanların önünden geçilmemesidir. Saf düzenini dikkate almayıp en önde tek başına durmaya çalışmak adaba aykırıdır" diyerek Cesur'u eleştirdi.

BU DİN SADECE ERKEKLERE DEĞİL



Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyatçı Emre Dorman da "Namaz kılınırken en öne neden geçmek durumunda kaldığını en iyi kendisi bilip açıklayacaktır. Bu din sadece erkeklere inmiş değildir. Kadınlar da erkekler kadar her anlamda hak sahibidir. Kur'an ayetleri de ibadetlerdeki haklar anlamında kadın ve erkek arasında ayrım yapmaz." dedi.

KONCUK: NERESİ YANLIŞ?



Hürriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından, "Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin" hadisini paylaşarak Cesur'u şöyle savundu: "Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur'un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum."

ŞOV İÇİN GİTMİŞ



Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

"Yahu yazıktır ayıptır günahtır.

Kusura bakmayın Sn. Vekilim. Siz oraya show için gitmişsiniz. Kürkünüz çok güzel, o ojeli parmakla da abdest olmaz.

Bari namaz kılanın önünden geçmeyin.

Aylin Hanım daha çok düğün davetine gider gibi gelmişsiniz...!

Piar çalışması mı?"