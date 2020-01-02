02 Ocak 2020 Perşembe 17:28:25 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:30:13
İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir
İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
(AA)
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