İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları başladı. Yönetimin aklındaki birinci plan Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisi ile sezon sonuna kadar devam etmek.

Volkan Demirel'i teknik direktör olarak düşünen Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu ise hem oyuncu hem yardımcı antrenör olarak sezon sonuna kadar görevlendirmek istiyor.

YERLİ ADAYLAR: EROL BULUT - TAYFUN KORKUT

Sarı-Lacivertli yönetimin sezon sonu için düşündüğü yerli adaylar; Erol Bulut ve Tayfun Korkut. Hem Malatyaspor'da hem de Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u isteyen isimler yönetimde ağırlık kazanmış durumda. Fakat Başkan Ali Koç ve yönetimin bir kısmı yabancı hocadan yana.

YABANCI ADAYLAR: BLANC - KOVAC

Yabancı adaylar arasında ise Laurent Blanc ve Niko Kovac isimleri öne çıkıyor. Ali Koç'un geçtiğimiz sezon takımın başına getirmeyi istediği Laurent Blanc'ın mevcut ekonomik şartlarda görevi kabul etmeyeceği görüşü hakim olsa da Başkan Ali Koç, sezon sonuna doğru Fransız teknik adamla bir görüşme yapmak istiyor.

(Haber7)