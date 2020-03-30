İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası
İstanbul'da balık tutulması ve sahil bölgelerinde spor yapılması yasaklanırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı.
VALİLİK YASAKLADI
İstanbul Valiliği de bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı.
Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı.
ANONS YAPILDI
Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak, vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.
BİN TL CEZA KESİLDİ
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 1000’er TL para cezası uygulandı. Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.