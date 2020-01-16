16 Ocak 2020 Perşembe 16:06:38 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 16:29:32
İstanbul'da korkunç olay: 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca TIR'ın altında kaldı
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca tırın altında kaldı. Olayda çocuk hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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