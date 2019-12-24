İstanbul'da İETT otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.