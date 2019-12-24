24 Aralık 2019 Salı 10:05:10 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:52:43
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi
İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.
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