İstanbul'da 5 artçı sarsıntı daha
İstanbul beşik gibi sallanıyor. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 5 artçı sarsıntının daha meydana geldiği bildirildi.
İstanbul beşik gibi sallanıyor. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 5 artçı sarsıntının daha meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.
AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.
Duyuruda, 14.08'de merkez üssü Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde, 14.11'de 3.3, 14.26'da 4.1, 14.31'de 3.1, 14.34'te de 3.2 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldiği belirtildi.
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