İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu' dedi.
Adalar'da 81 atın Ruam hastalığından itlaf edilmesine ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.
Vali Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:
Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım.Toplantıda önemli kararlar aldık.
Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.
"FAYONLARA AT KOŞULMASI 3 AY SÜREYLE DURDURULDU"
Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu.
İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT