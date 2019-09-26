26 Eylül 2019 Perşembe 12:43:09 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:48:42
İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.yor.
Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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