İstanbul Güngören'de tramvay kazası! Seferler aksıyor
İstanbul Güngören'de bir aracın tramvay hattına girerek raylı araçlara elektrik veren direğe zarar vermesi sonucu bazı seferler yapılamıyor. Metro İstanbul, kaza sonrası İstanbulluları bilgilendiren bir açıklamada bulunarak 'Seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır' ifadelerine yer verdi.
İstanbul Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.
Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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