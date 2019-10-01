İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı! 'Vefa' operasyonu başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verildi. "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.

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