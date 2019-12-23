'İsrail'in UCM'de soruşturulması 1967 sınırlarındaki Filistin'in kabulü anlamına geliyor'

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin haftalık olağan oturumundaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri ile İsrail hapishanelerindeki tutuklulara ilişkin dosyaların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) olduğunu kaydetti.

Filistin Başbakanı Iştiyye, UCM'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğine ilişkin açıklamasının, "1967 sınırlarına tabi Filistin devletinin uluslararası kabulü" anlamını taşıdığını belirtti.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine, maddi, ekonomik ve insani yardım sağlayan tüm ülkelerin desteklerini acilen çekmesi çağrısında bulunan Iştiyye, yerleşim birimlerindeki uluslararası desteğin geri çekilmemesi durumunda uluslararası mahkeme önünde hesap verileceğini aktardı.

Iştiyye, ayrıca Filistin seçimleri konusuna da değinerek İsrail'den seçimlerin Kudüs'te yapılması taleplerine dair şu ana kadar bir cevap gelmediğini ifade etti.

"Açıkça görülüyor ki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri Kudüs'te yapma hakkımızı görmezden geliyor." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu konuyu ele almak üzere istişare görüşmeleri yapacağını bildirdi.

UCM İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMAK İSTİYOR



UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu.

Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.

BAŞVURU 2015'TE YAPILDI

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atma zamanının geldiğine inandığını belirtilmişti.

AA