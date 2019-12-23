  • Bist 100
    112175
  • Dolar
    5,9493
  • Euro
    6,6032
  • Altın
    283,5680
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'İsrail'in UCM'de soruşturulması 1967 sınırlarındaki Filistin'in kabulü anlamına geliyor' 'İsrail'in UCM'de soruşturulması 1967 sınırlarındaki Filistin'in kabulü anlamına geliyor'
Katar ekibinden Mandzukic'e servet Katar ekibinden Mandzukic'e servet
MSB: Terör örgütü PKK/YPG, bomba yüklü araçla saldırdı MSB: Terör örgütü PKK/YPG, bomba yüklü araçla saldırdı
Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Örülmeye çalışılan duvar yok edilmiştir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Örülmeye çalışılan duvar yok edilmiştir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Adana'da vahşet! Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu Adana'da vahşet! Sevgilisini otomobilde bıçakladı, linçten kurtuldu
Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin'in 16'dan fazla ülkede bine yakın etkinlikte ismini yaşattık Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin'in 16'dan fazla ülkede bine yakın etkinlikte ismini yaşattık
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz Prof. Dr. İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz
Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasıyla ilgili başsavcılık yakalama kararı çıkardı Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasıyla ilgili başsavcılık yakalama kararı çıkardı
S-350 hava savunma sisteminin ilk testi gerçekleşti S-350 hava savunma sisteminin ilk testi gerçekleşti
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu
Bisikletiyle uçurumdan yuvarlandı, hayatını kaybetti Bisikletiyle uçurumdan yuvarlandı, hayatını kaybetti
'Yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır' 'Yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır'
Gaziantep'teki yangında 1 çocuk öldü Gaziantep'teki yangında 1 çocuk öldü
İzmir'de su ihtiyacını tankerlerden karşılayan vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruk oluşturdu İzmir'de su ihtiyacını tankerlerden karşılayan vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruk oluşturdu
Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı
LeBron'un sakatlığı görünenden ciddi olabilir LeBron'un sakatlığı görünenden ciddi olabilir
ABD, Türkmen şehri Kerkük'teki petrol kuyularına gözünü dikti ABD, Türkmen şehri Kerkük'teki petrol kuyularına gözünü dikti
Mersin'de ciğerlerimizi kopardılar! Sözün bittiği yerdeyiz! Mersin'de ciğerlerimizi kopardılar! Sözün bittiği yerdeyiz!
Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın pizza aşkı Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın pizza aşkı
Hindistan'da ana muhalefet partisinden Vatandaşlık Yasası düzenlemesine tepki Hindistan'da ana muhalefet partisinden Vatandaşlık Yasası düzenlemesine tepki
Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmada ciddi değil

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:55:26 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:56:42

'İsrail'in UCM'de soruşturulması 1967 sınırlarındaki Filistin'in kabulü anlamına geliyor'

Filistin Başbakanı Iştiyye, UCM'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması yönündeki açıklamasının, "1967 sınırlarına tabi Filistin devletinin uluslararası kabulü" anlamına geldiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin haftalık olağan oturumundaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri ile İsrail hapishanelerindeki tutuklulara ilişkin dosyaların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) olduğunu kaydetti.

Filistin Başbakanı Iştiyye, UCM'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğine ilişkin açıklamasının, "1967 sınırlarına tabi Filistin devletinin uluslararası kabulü" anlamını taşıdığını belirtti.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine, maddi, ekonomik ve insani yardım sağlayan tüm ülkelerin desteklerini acilen çekmesi çağrısında bulunan Iştiyye, yerleşim birimlerindeki uluslararası desteğin geri çekilmemesi durumunda uluslararası mahkeme önünde hesap verileceğini aktardı.

Iştiyye, ayrıca Filistin seçimleri konusuna da değinerek İsrail'den seçimlerin Kudüs'te yapılması taleplerine dair şu ana kadar bir cevap gelmediğini ifade etti.

"Açıkça görülüyor ki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri Kudüs'te yapma hakkımızı görmezden geliyor." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu konuyu ele almak üzere istişare görüşmeleri yapacağını bildirdi.

UCM İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATMAK İSTİYOR

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu.

Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.

BAŞVURU 2015'TE YAPILDI

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atma zamanının geldiğine inandığını belirtilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ