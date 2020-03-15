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15 Mart 2020 Pazar 09:15:52 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 09:20:08

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de koronavirüse yakalandı OHAL ilan etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Çin'in ardından virüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İran'da her geçen gün vaka ve ölü sayısı artıyor. Bu ölümcül virüs siyaset dünyasını da etkisi altına almış durumda. Gelen son dakika haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altında almış durumda. Çin'den sonra bu ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İran olurken diğer ülkelerden de olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

İSPANYA'DAN TÜM DÜNYAYI ŞOKA UĞRATAN AÇIKLAMA

spanya Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen önleyici tedbirleri takip ettiği belirtildi.

Sanchez dün akşam koronavirüs nedeniyle İspanya genelinde 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de doktorlar tarafından belirlenen önleyici tedbirler kapsamında takip edileceği açıklandı.

En fazla kayıp veren 4. ülke

Virüsün Çin dışında en çok etkilediği ülkeler İtalya, İran ve İspanya olarak dikkat çekiyor. Avrupa’da salgının ortaya çıktığı ilk günlerde listede gerilerde yer alan İspanya, son günlerde Fransa’yı geçerek Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke oldu.

Dünya genelinde dördüncü sırada yer alan İspanya’da toplam ölü sayısı 196’ya yükseldi. Global anlamda bakıldığında ise worldometers’ın verilerine göre ölü sayısı 5 bin 839’a, toplam vaka ise 156 bine ulaştı.

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