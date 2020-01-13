İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rob Macaire'in bir anma töreni sırasında gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bunun Viyana Sözleşmesini ihlal ettiği ve soruşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson'un bir sözcüsü de İngiltere'nin "bunun bir daha gerçekleşmeyeceğine dair tam güvence almak istediğini" söyledi.

