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24 Şubat 2020 Pazartesi 19:29:10 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 19:32:24

İran'dan kaçak olarak Türkiye'ye giren göçmenler üzerinde yapılan koronavirüs taramasında sonuçlar negatif çıktı

Yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de virüs teşhisi konulan İran'la olan sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı.

Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.

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