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08 Mart 2020 Pazar 13:42:28 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 13:46:02

İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Salend şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Salend şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletine Bağlı Salend şehrinde yerel saatle 13.17’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İHA

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