İran’dan koronavirüse karşı 'elektronik' önlem
İran'da yeni tip koronavirüse yönelik önlemler kapsamında meclis oturumu internet üzerinden gerçekleştirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, 70 milletvekilinin katılımıyla elektronik ortamda düzenlenen oturumda Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerin ele alındığını belirtti.
Vekili, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Başkanlık Heyeti üyelerinin mecliste hazır bulunduğunu, diğer milletvekillerinin de video konferansla oturuma katıldığını söyledi.
İran‘da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853’e, vaka sayısı da 14 bin 991’e yükselmişti. Bazı milletvekillilerine de Kovid-19 teşhisi konulurken Tahran Milletvekili Fatma Rehber ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.