25 Şubat 2020 Salı 12:40:54 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:04:01
Irak'ta 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
KERKÜK'TE 4 KİŞİDE KORONAVİRÜS
Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerin tamamının İran'dan geldiğini duyurdu.
Bu vakalarla birlikte Irak'ta toplam koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi.