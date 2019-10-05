iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları sızdırıldı!

Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin fiyatları teknoloji severler tarafından merak ediliyor. Türkiye'de henüz satışa çıkmayan modellerin fiyatları ilk kez ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan tabloda yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin fiyatları yer alıyor.

işte yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın fiyatı

iPhone 11 fiyatı



İsmi belli olmayan bir satış mağazasından sızdırılan fotoğrafta iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin fiyatları görülüyor. Bu listedeki fiyatlara göre iPhone 11’in 64 GB’lık versiyonu 7.299 liralık bir fiyat etiketine sahip olacak. 128 GB’lık modeli 7.749 lira olacak cihazın 256 GB’lık modelinin fiyatı ise 8.599 lira olacak.

iPhone 11 Pro fiyatı



iPhone 11 Pro modeline baktığımızda ise listede yalnızca 512 GB’lık versiyonu gözüküyor. 512 GB hafızaya sahip olan iPhone 11 Pro’nun fiyatı 13.999 lira şeklinde.





iPhone 11 Pro Max fiyatı

iPhone 11 serisinin en pahalı modeli olan iPhone 11 Pro Max’in 64 GB’lık modelinin 11.999 lira olacağı görülüyor. 256 GB ve 512 GB model fiyatları ise sırasıyla 13.299 lira ve 14.999 lira şeklinde olacak.

Tüm iPhone 11 modellerinin renk seçenekleri de listede görülen detaylar arasında yer alıyor. Ancak bu listedeki fiyatlarının kesin olmadığını belirtmemizde fayda var. Ortaya çıkan fiyatlar, değişkenlik gösterebilir.



