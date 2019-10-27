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27 Ekim 2019 Pazar 16:19:19 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 16:20:25

İngiltere'nin Suriye'deki vatandaşlarını geri alacağı iddia edildi

İngiltere’nin, Suriye’deki İngiliz DEAŞ militanlarının, İngiliz vatandaşı olan eşleri ve çocuklarını ülkeye geri getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

 The Sunday Times gazetesinin haberine göre, İngiltere, Suriye’deki DEAŞ militanlarının İngiliz vatandaşı eşleri ile sayısı 60’ı bulan çocuklarını ülkeye geri getirmeye hazırlanıyor.      

İngiliz hükümetinin konuyla ilgili gizli yazışmalarına dayandırılan haberde, Başbakan Boris Johnson ile Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın DEAŞ militanlarının ailelerini geri getirme planına destek verdiği ancak Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının plana itiraz ettiği kaydedildi.      

Savunma Bakanlığının, bölgedeki güvenlik koşullarının geri getirme işlemini zorlaştıracağını gerekçe gösterdiği, İçişleri Bakanlığının ise DEAŞ militanlarının eşlerini ülke içinde gözetim altında tutmanın yükünü almak istemediği iddia edildi.      

Haberde Johnson'ın, bütün itirazlara karşın Suriye’deki İngiliz vatandaşı kadınlar ile çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için emir verdiği öne sürüldü.      

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Suriye'deki hapishane ve kamplarda tutulan kendi vatandaşlarının sorumluluğunu üstlenmeleri için çağrı yapmıştı.      

(AA)

 

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