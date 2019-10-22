İngiliz basını resmen duyurdu: Fenerbahçe Hadergjonaj'la görüştü!
İngiliz basını Fenerbahçe’nin uzun süredir takip ettiği Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve kulübüyle transfer görüşmesi yaptığını iddia etti.
İngiliz basınına göre Fenerbahçe yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan Isla’nın yerine Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı getirmek istiyor.
İngiltere’de Huddersfield’te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan oyuncuyu kulübün de satmaya sıcak baktığı bildirildi.
Geçen sezon takımıyla Premier Lig’de 24 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon da Championship’te 8 müsabakada görev aldı, bir de asist yapmayı başardı.
(Akşam)
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