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16 Mart 2020 Pazartesi 23:32:04 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:40:14

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek." ifadelerini kullandı.

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AA

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