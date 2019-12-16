16 Aralık 2019 Pazartesi 09:47:10 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:48:44
İçişleri Baknalığı'ndan son dakika açıklaması: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Fransa uyruklu terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanlığı, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Fransa uyruklu terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu
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