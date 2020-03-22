22 Mart 2020 Pazar 15:42:10 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:43:09
İçişleri Baklanlığı duyurdu! Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Baklanlığı Mardin kırsalında, gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nunda bugün bir teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Baklanlığı'nca yapılan açıklamada , "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Mardin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nda bugün 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
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