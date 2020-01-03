03 Ocak 2020 Cuma 13:54:54 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 13:56:01
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563’ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır" açıklamasında bulundu.
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