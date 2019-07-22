22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:04:25 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:45:58
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altına gömülü çok sayıda mühimmat bulundu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe -2 Harektı Kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe -2 Harektı Kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi.
(DHA)
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